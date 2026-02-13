Cisco Systems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cisco Systems ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cisco Systems die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz lag bei 82,56 Milliarden BRL – das entspricht einem Abschlag von 1,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 83,54 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at