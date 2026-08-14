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14.08.2026 06:31:29
Cisco Systems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Cisco Systems hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Cisco Systems im vergangenen Quartal 87,58 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cisco Systems 81,87 Milliarden BRL umsetzen können.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 332,66 Milliarden BRL – ein Plus von 2,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Cisco Systems 324,16 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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