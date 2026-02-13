|
Cisco Systems zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cisco Systems hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 1,11 CAD gegenüber 0,870 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Cisco Systems hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 21,29 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,87 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
