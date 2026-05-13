Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
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14.05.2026 01:20:24
Cisco to cut about 4,000 jobs in AI-focused restructuring as orders surge
The restructuring plan is expected to cost the company up to US$1 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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