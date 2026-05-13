Cisco Aktie
WKN: 878841 / ISIN: US17275R1023
|
13.05.2026 23:42:00
Cisco to cut jobs so it can invest more in AI, and the stock rockets toward a record
Cisco’s stock soars into record territory, after the networking giant announced plans to invest more in AI and upbeat earnings report.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cisco Inc.
|
11:32
|ROUNDUP: Cisco profitiert kräftig von Rechenzentren - Will Jobs streichen (dpa-AFX)
|
13.05.26
|NYSE-Handel Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones sackt am Mittwochmittag ab (finanzen.at)
|
13.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Cisco-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cisco von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.05.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
12.05.26
|Ausblick: Cisco zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.05.26
|Optimismus in New York: Dow Jones notiert zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Cisco Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cisco Inc.
|101,26
|16,63%
|Cisco Systems Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|30 120,00
|2,80%