Ciscom informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ciscom hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal hat Ciscom 7,7 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 47,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at