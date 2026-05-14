Ciscom legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ciscom hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 25,60 Prozent zurück. Hier wurden 5,0 Millionen CAD gegenüber 6,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at