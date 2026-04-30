Ciscom: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ciscom präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das vergangene Quartal hat Ciscom mit einem Umsatz von insgesamt 4,7 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 48,74 Prozent verringert.

Ciscom vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 40,72 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 20,76 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 35,02 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at