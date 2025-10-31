Cisen Pharmaceutical A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Cisen Pharmaceutical A gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 CNY gegenüber 0,280 CNY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 844,0 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 8,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cisen Pharmaceutical A 920,6 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at