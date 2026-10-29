Cisen Pharmaceutical A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cisen Pharmaceutical A äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,330 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,33 Prozent zurück. Hier wurden 782,2 Millionen CNY gegenüber 844,0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at