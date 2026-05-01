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01.05.2026 06:31:29
Cisen Pharmaceutical A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Cisen Pharmaceutical A veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,29 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Cisen Pharmaceutical A 0,320 CNY je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 850,4 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 7,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 920,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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