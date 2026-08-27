Cisen Pharmaceutical A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cisen Pharmaceutical A hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 CNY, nach 0,190 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 842,8 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 2,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 819,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at