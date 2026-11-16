CISO Global: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

CISO Global ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CISO Global die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 5,6 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 13,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at