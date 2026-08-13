Cistro Telelink: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cistro Telelink hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 INR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Cistro Telelink ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 47,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,2 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,3 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at