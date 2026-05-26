|
26.05.2026 06:31:29
Cistro Telelink stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Cistro Telelink ließ sich am 25.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cistro Telelink die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Umsatz wurde auf 0,3 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,050 INR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Cistro Telelink ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,050 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,54 Prozent zurück. Hier wurden 1,15 Millionen INR gegenüber 1,30 Millionen INR im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Frieden steigt: ATX mit neuem Rekord über 6.100-Punkte-Marke -- DAX gewinnt kräftig -- Feiertag an US-Börsen -- Asiatische Börsen schließen stark
Der ATX konnte zum Wochenstart ein neues Rekordhoch markieren. Der DAX zeigte sich an Pfingstmontag ebenfalls deutlich höher. In den USA wurde aufgrund eines Feiertags am Montag nicht gehandelt. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart aufwärts.