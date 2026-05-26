Cistro Telelink stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cistro Telelink ließ sich am 25.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cistro Telelink die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Umsatz wurde auf 0,3 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,050 INR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Cistro Telelink ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,050 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,54 Prozent zurück. Hier wurden 1,15 Millionen INR gegenüber 1,30 Millionen INR im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at