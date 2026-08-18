Fabrinet Aktie
WKN DE: A0Q2S5 / ISIN: KYG3323L1005
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18.08.2026 17:45:09
Citadel Advisors and Millennium Boosted Fabrinet Stakes in Q2 as AI Demand Accelerated
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Nachrichten zu Fabrinet
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16.08.26
|Ausblick: Fabrinet legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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03.05.26
|Ausblick: Fabrinet verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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