Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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22.04.2026 11:02:00
Citadel founder Ken Griffin just added a $38 million Park Avenue apartment to his $1.5 billion real estate portfolio
The billionaire appears to have purchased the 7,500-square-foot duplex, inside a storied New York building, in an off-market deal.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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