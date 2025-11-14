Citadel Realty Developers stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Citadel Realty Developers hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,45 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,310 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,0 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 8,9 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at