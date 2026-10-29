Citadel Realty Developers stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Citadel Realty Developers äußerte sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,57 INR gegenüber 0,450 INR im Vorjahresquartal.

Citadel Realty Developers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,0 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at