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29.05.2026 06:31:29
Citadel Realty Developers zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Citadel Realty Developers hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,41 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,330 INR je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 9,6 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,79 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Citadel Realty Developers 1,47 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 39,30 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 10,92 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 35,43 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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