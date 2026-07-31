Citadel’s swoop on Situational Awareness helped stem a $3tn AI rout

Swoop Holdings Aktie

Swoop Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CQ6W / ISIN: AU0000153736

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31.07.2026 23:46:17

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