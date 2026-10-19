19.10.2026 06:31:29

Citba Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Citba Financial lud am 16.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,960 USD je Aktie erzielt worden.

Citba Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,6 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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