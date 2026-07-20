Citba Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Citba Financial stellte am 17.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,880 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Citba Financial im vergangenen Quartal 9,5 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Citba Financial 8,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at