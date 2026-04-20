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20.04.2026 06:31:29
Citba Financial informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Citba Financial veröffentlichte am 17.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,08 USD gegenüber 1,28 USD im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 9,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Citba Financial 9,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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