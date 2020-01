CITGO väljer det kompletta upphandlingsprogrammet SMART by GEP®

– Amerikanskt raffinaderi väljer GEP:s kompletta upphandlingsprogram på grund av de omfattande source-to-contract-funktionerna

CLARK, New Jersey, 21 januari, 2020 /PRNewswire/ – CITGO Petroleum Corporation är det senaste i raden av ledande företag som väljer SMART by GEP® för att få komplett hantering av sourcing, kontrakts- och leverantörshantering för sin upphandlingsverksamhet utanför kolvätesektorn.

SMART by GEP är branschens ledande molnbaserade programvaruplattform för direkta och indirekta inköp och en komplett, molnbaserad upphandlingsplattform som samlar alla inköpsfunktioner i en och samma produkt och använder touch- och mobilteknik. SMART by GEP drar nytta av de ekonomiska fördelar som molnbaserad teknik ger och levererar en lösning som smidigt hanterar även de mest krävande processerna hos GEP:s Fortune 500- och Global 2000-kunder och samtidigt eliminerar stora omkostnader för infrastruktur och support.

Alla GEP:s produkter är plattformsoberoende (de fungerar tillsammans med SAP, Oracle och andra stora ERP- och F&A-system). Och GEP är med sin fantastiska support och service ledande i branschen vad gäller kundnöjdhet.

SMART by GEP innehåller alla source-to-pay-funktioner samlade på en enda enkel, användarvänlig, molnbaserad plattform, till exempel utgiftsanalyser, sourcing, kontraktshantering, leverantörshantering, procure-to-pay, projektledning och registrering för besparingsprojekt, fakturering och andra tillhörande funktioner. Den prisbelönta source-to-pay-molnplattformen använder touch- och mobilteknik och möjliggör för användarna att arbeta på alla sina enheter var som helst och när som helst.

Om CITGO

CITGO Petroleum Corporation har sitt huvudkontor i Houston, Texas och är ett välrenommerat, ledande raffinaderi och ett starkt varumärke. CITGO driver tre raffinaderier i Corpus Christi, Texas, Lake Charles, Luisiana och Lemont, Illinois och hel- och/eller deläger 48 terminaler, nio rörledningar och tre fabriker för blandning och förpackning av smörjmedel. Med cirka 3 500 anställda och en sammantagen råoljekapacitet på uppskattningsvis 769 000 fat per dag rankas CITGO som den femte största och en av de mest komplexa oberoende raffinaderiverksamheten i USA. CITGO transporterar och marknadsför transportbränslen, smörjmedel, petrokemikalier och andra industriprodukter och levererar till ett nätverk om cirka 4 700 lokalt ägda och drivna försäljningsställen i 30 delstater samt District of Columbia. CITGO Petroleum Corporation ägs av CITGO Holding, Inc. Mer information finns på www.citgorefining.com.

Om GEP

GEP hjälper globala företag att göra verksamheten effektivare, skaffa konkurrensfördelar, öka vinsten, samt optimera företags- och aktieägarvärdet.

Nytänkande, innovativa produkter, oöverträffad domän- och ämnesexpertis, samt smarta, passionerade människor – så skapar och levererar GEP integrerade företagslösningar med oöverträffad skalbarhet, kapacitet och effektivitet.

GEP har utsetts till ledare i Gartner Magic Quadrant, vinnare av bästa upphandlingsprogram och bästa P2P-leverantör vid World Procurement Awards, bästa upphandlingskonsult på CIPS Supply Management Awards och bästa leverantör på EPIC Procurement Excellence Awards. GEP belönas ofta som innovatör och ledare inom branschen för programvara för direkt och indirekt upphandling och leverantörskedja med Source-to-Pay av Gartner, Forrester, IDC, Procurement Leaders, Spend Matters och CPO Rising.

GEP rankas även som ledare inom hanterade upphandlingstjänster (outsourcing av upphandlingar) av Everest Group, NelsonHall, IDC, ISG, HfS och IAOP. Vidare har GEP rankats som ledare inom upphandlingsstrategi och konsultverksamhet för leveranskedjor av ALM Intelligence, det främsta forskningsföretaget inom sektorn för managementkonsultverksamhet.

Med 21 kontor och verksamhetscenter i Europa, Asien och Nord-, Mellan- och Sydamerika, kan GEP, med bas i Clark, New Jersey, hjälpa företag över hela världen att realisera sina strategiska, operationella och finansiella mål. Ta reda på mer om våra heltäckande strategiska och hanterade tjänster genom att gå till www.gep.com. Mer om SMART by GEP, vår molnbaserade, integrerade source-to-pay-plattform, finns på www.smartbygep.com.

