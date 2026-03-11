HSBC Holdings Aktie
WKN: 923893 / ISIN: GB0005405286
|
11.03.2026 16:40:17
Citi, StanChart evacuate Dubai offices, HSBC closes Qatar branches as fears grow
The moves come after Iran threatened to target US and Israeli banks in the Gulf regionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Analysen zu HSBC Holdings plc
|10.03.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.