Citi Port Financial Services informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Citi Port Financial Services gab am 16.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,03 INR. Im letzten Jahr hatte Citi Port Financial Services einen Gewinn von 0,250 INR je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 1,6 Millionen INR, gegenüber 1,9 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,05 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at