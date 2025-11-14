Citi Port Financial Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Citi Port Financial Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,25 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,030 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 98,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,9 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,9 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at