Citi Port Financial Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Citi Port Financial Services hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 2,3 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,9 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 114,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 7,83 Millionen INR, während im Vorjahr 3,65 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at