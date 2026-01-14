|
Citi Port Financial Services veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Citi Port Financial Services gab am 13.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,25 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Citi Port Financial Services 0,030 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 101,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
