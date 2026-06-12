Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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12.06.2026 10:54:49
Citi sees Asian clients seeking more trade finance, risk support amid Middle East war
Firms and governments across Asia have begun reassessing their reliance on the Middle East for oil and energy suppliesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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