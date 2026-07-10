Citi startet Coverage der SpaceX-Aktie: Warum 200 US-Dollar nur der Anfang sein sollen

Citi-Analyst John Godyn nennt 200 US-Dollar nur einen Meilenstein Richtung der 900-US-Dollar-Marke

900-Dollar-Szenario würde SpaceX mit rund 12 Billionen US-Dollar bewerten

Morgan Stanley und Cantor Fitzgerald bleiben bei ihren Modellen vorsichtiger

Citi hat SpaceX am Dienstag mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 200 US-Dollar in die Coverage aufgenommen, doch die eigentliche Aufmerksamkeit gilt einer anderen Zahl: Analyst John Godyn bezeichnet die 200 US-Dollar lediglich als Meilenstein auf dem Weg zu einem Kursziel von mehr als 900 US-Dollar, sofern SpaceX zentrale technische Fortschritte im großen Maßstab nachweist.

SpaceX-Aktienkurs: Wie aus 200 letztlich 900 US-Dollar werden sollen

Godyns Modell hängt fast vollständig an der Rakete Starship. Gelingt ihr der Sprung vom Testbetrieb, der bislang zwölf Flüge seit 2023 umfasst, zu einer routinemäßigen kommerziellen Nutzung, sieht Citi darin den entscheidenden Hebel, um Weltraumtransport drastisch zu verbilligen und damit sowohl das Starlink-Geschäft als auch orbitale KI-Satelliten wirtschaftlich deutlich attraktiver zu machen. Ein Kursziel von 900 US-Dollar würde SpaceX auf einen Marktwert von rund 12 Billionen US-Dollar heben und damit selbst NVIDIA, das aktuell mit einer Marktkapitalisierung von rund 5 Billionen US-Dollar als wertvollstes Unternehmen der Welt gilt, um mehr als das Doppelte übertreffen.

Andere Banken rechnen deutlich vorsichtiger

Morgan Stanley setzt sein Kursziel bei 300 US-Dollar an und kommt im Bull-Case auf 600 US-Dollar, sofern Starship 2026 den Regelbetrieb erreicht, die Chipfabrik Terafab anläuft und die ersten Orbital-KI-Satelliten fehlerfrei starten. Im Bear-Case, für den Fall, dass Starship erst 2029 voll funktionsfähig ist, sieht das Haus die Aktie dagegen nur bei 75 US-Dollar. Cantor Fitzgerald geht einen anderen Weg und rechnet über ein klassisches Gewinnmultiple: Bei einem für 2030 erwarteten Gewinn je Aktie von rund 11 US-Dollar und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 100 ergibt sich ein auf heute abgezinstes Kursziel von etwa 740 US-Dollar, im Bear-Case mit einem 2030er-Gewinn von rund 8 US-Dollar je Aktie und einem KGV von nur 20 dagegen lediglich rund 100 US-Dollar.

Woran die These hängt

Nicht alle Häuser tragen die Euphorie mit. MoffettNathanson, das mit einem Kursziel von 131 US-Dollar den niedrigsten Wert unter den etablierten Analysehäusern nennt, bezeichnete den von SpaceX selbst genannten adressierbaren Markt von 30 Billionen US-Dollar als "absurd", wie Investing.com berichtet, und stellte Musks Plan infrage, bis 2029 rund 100 Gigawatt an Rechenleistung im Orbit zu installieren. Fakt ist: SpaceX soll nach Schätzungen von FactSet erst 2027 profitabel werden, und der hohe Investitionsbedarf dürfte den freien Cashflow noch länger belasten, was weitere Kapitalaufnahmen über Fremd- und Eigenkapital nötig macht. Die 900-Dollar-Marke bleibt damit ein Szenario, das steht und fällt mit genau den technischen Meilensteinen, die Citi selbst als Voraussetzung benennt.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.at

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