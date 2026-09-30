Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
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30.09.2026 13:12:00
Citi tells investors it’s time to sell Moderna after 600%-plus stock gains
Revenue and profit forecasts fail to justify the hype baked into Moderna’s share price, according to Citi’s analysts.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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