Banamex Aktie
WKN DE: BANAMX / ISIN: NET0BANAMEX1
23.02.2026 23:43:08
Citi to sell another stake in Mexico’s Banamex ahead of IPO
General Atlantic and Blackstone’s funds are among buyers as New York bank marks another step towards exiting businessWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
