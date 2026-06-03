Citi Trends: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Citi Trends hat am 02.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,91 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 230,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 201,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at