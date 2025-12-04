Citi Trends: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Citi Trends ließ sich am 02.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Citi Trends die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,86 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,860 USD ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite standen 197,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 179,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at