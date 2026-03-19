Citi Trends präsentierte Quartalsergebnisse

Citi Trends präsentierte in der am 17.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.01.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Citi Trends -1,710 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 230,4 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 211,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,630 USD gegenüber -5,190 USD im Vorjahr.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 819,96 Millionen USD – ein Plus von 8,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Citi Trends 753,08 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at