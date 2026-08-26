Citi Trends stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Citi Trends hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD gegenüber 0,460 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Citi Trends 211,6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 190,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at