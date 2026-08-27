Citic Guoan Vine präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Citic Guoan Vine hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31,7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,3 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at