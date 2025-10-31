CITIC Heavy Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CITIC Heavy Industries hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CITIC Heavy Industries ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,16 Prozent auf 1,92 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,99 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at