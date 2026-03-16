CITIC Heavy Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CITIC Heavy Industries lud am 14.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde mit 0,02 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,20 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,16 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 0,080 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CITIC Heavy Industries ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,080 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 8,08 Milliarden CNY – ein Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem CITIC Heavy Industries 8,00 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at