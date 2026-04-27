CITIC Heavy Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CITIC Heavy Industries stellte am 24.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,58 Prozent auf 2,21 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,19 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at