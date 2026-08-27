CITIC Heavy Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CITIC Heavy Industries präsentierte am 25.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Mit einem EPS von 0,02 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CITIC Heavy Industries mit 0,020 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite hat CITIC Heavy Industries im vergangenen Quartal 1,82 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CITIC Heavy Industries 1,79 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at