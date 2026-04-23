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23.04.2026 06:31:29
CITIC Metal A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
CITIC Metal A hat am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 0,28 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CITIC Metal A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 CNY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 43,20 Milliarden CNY gegenüber 28,25 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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