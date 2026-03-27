CITIC Metal A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CITIC Metal A äußerte sich am 26.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CITIC Metal A 0,110 CNY je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat CITIC Metal A 38,36 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 35,13 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,550 CNY. Im Vorjahr hatte CITIC Metal A 0,460 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 141,81 Milliarden CNY, während im Vorjahr 130,19 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at