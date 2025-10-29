CITIC Metal A präsentierte Quartalsergebnisse

CITIC Metal A präsentierte am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,18 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat CITIC Metal A mit einem Umsatz von insgesamt 39,81 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,81 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 29,21 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at