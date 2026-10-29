CITIC Metal A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

CITIC Metal A veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,22 CNY gegenüber 0,180 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,84 Prozent auf 39,47 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 39,81 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at