CITIC Offshore Helicopter öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CITIC Offshore Helicopter hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 505,5 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 6,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CITIC Offshore Helicopter 542,4 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at