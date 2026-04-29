CITIC Offshore Helicopter stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CITIC Offshore Helicopter lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,12 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 502,6 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 494,5 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at