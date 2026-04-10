CITIC Securities legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CITIC Securities stellte am 09.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,440 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CITIC Securities in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,69 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 23,16 Milliarden CNY im Vergleich zu 28,13 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,547 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 20,75 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at